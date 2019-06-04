|
|
Гірничовидобувна компанія Avellana Gold просить у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:52
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний інвестор Avellana Gold, що працює в Україні з 2016 року та інвестує в розробку поліметалевих руд на Закарпатті, звернувся до правоохоронних органів, бізнес-асоціацій та Посольства США.
Дивися повний текст Гірничовидобувна компанія Avellana Gold просить у правоохоронців та Посольства США захисту від рейдерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89274
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:52
Мы строили, строили, и наконец построили!
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3479
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|84
|
Сер 05 чер, 2019 16:55
nalim
|
|1
|72
|
Вів 04 чер, 2019 08:02
ООлег
|
|1
|69
|
П'ят 31 тра, 2019 15:36
cia