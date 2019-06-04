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Avellana Gold просить у...

Гірничовидобувна компанія Avellana Gold просить у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:52

Гірничовидобувна компанія Avellana Gold просить у...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний інвестор Avellana Gold, що працює в Україні з 2016 року та інвестує в розробку поліметалевих руд на Закарпатті, звернувся до правоохоронних органів, бізнес-асоціацій та Посольства США.

Дивися повний текст Гірничовидобувна компанія Avellana Gold просить у правоохоронців та Посольства США захисту від рейдерів.
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