Він підкреслив, що вважає це реальним завданням на найближчі роки.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:17
Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами.
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