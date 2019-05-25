|
|
Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Він підкреслив, що вважає це реальним завданням на найближчі роки.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89275
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 13:18
Когда смеяться?
-
andrjivna
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 28.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему