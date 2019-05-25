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Гройсман обіцяє до 2021 року
всі обласні центри з'єднати...

Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:17

Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати...

Пропонуємо до обговорення:
Він підкреслив, що вважає це реальним завданням на найближчі роки.

Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами.
R2
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Когда смеяться?
andrjivna
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Когда посадят .......
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:18

Интересно, а кто ему не позволял это делать все эти годы?
Или это продолжение "марлезонского балета" - "Выберите меня!"
Kudrjavuy
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