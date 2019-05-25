Він підкреслив, що вважає це реальним завданням на найближчі роки.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:17
Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати якісними дорогами.
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:18
Интересно, а кто ему не позволял это делать все эти годы?
Или это продолжение "марлезонского балета" - "Выберите меня!"
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:38
Re: Гройсман обіцяє до 2021 року всі обласні центри з'єднати
Хмельнцкий-Винница он з"єднував-з"єднував так и не з"єднав. С Кропивницкого и на Юг вообще какой-то ужас. То что он таблички расставил везде, что дороги ремонтируются благодаря Уряду України..это он красавчик конечно.
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