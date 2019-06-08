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Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Через це вони зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.
Дивися повний текст Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
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wotsergeyd
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