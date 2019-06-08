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Експерт Зеленського пояснив,
чому подорожчає електроенергія

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Через це вони зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21

Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.

Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
wotsergeyd
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