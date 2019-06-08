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Експерт Зеленського пояснив,
чому подорожчає електроенергія

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Через це вони зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21

Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.

Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:57

Двоякие ощущения после прочтения
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:41

На выборах Зе говорил, что тарифы высокие, а теперь через "экспертов" объясняет, что цены вырастут, потому что так хочет Ахметов.
Вопрос: Если Ахметов может установить любые цены на электроэнергию, то нахера нам гос. чиновники и другие герусы, если мы все равно один на один с Ахметовым, который за эти деньги потом еще одну республику организует.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:46

  wotsergeyd написав:Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.

Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?

При чем. И Энергоатом, и Ахметов. Не при чем будем мы с вами... если, конечно, Вы - не они.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:48

  Rainbow написав:Двоякие ощущения после прочтения

У меня ощущения абсолютно определенные - нас снова нахлобучат. Скажу больше: это не ощущения, так и будет, к сожалению.
nalim
 
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