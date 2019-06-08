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Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Через це вони зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.
Дивися повний текст Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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R2
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
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wotsergeyd
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:57
Двоякие ощущения после прочтения
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Rainbow
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:41
На выборах Зе говорил, что тарифы высокие, а теперь через "экспертов" объясняет, что цены вырастут, потому что так хочет Ахметов.
Вопрос: Если Ахметов может установить любые цены на электроэнергию, то нахера нам гос. чиновники и другие герусы, если мы все равно один на один с Ахметовым, который за эти деньги потом еще одну республику организует.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:46
wotsergeyd написав:
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
При чем. И Энергоатом, и Ахметов. Не при чем будем мы с вами... если, конечно, Вы - не они.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:48
Rainbow написав:
Двоякие ощущения после прочтения
У меня ощущения абсолютно определенные - нас снова нахлобучат. Скажу больше: это не ощущения, так и будет, к сожалению.
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nalim
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