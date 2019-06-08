Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Додано: Сер 12 чер, 2019 16:55

Поясню, как сегодня работает рынок электроэнергии в Украине:



55% общих объемов генерирует Энергатом, которому принадлежат все 15 блоков всех 4-х украинских АЭС. Государство обязует (на правах владельца) Энергоатом продавать весь объем электроэнергии по оптовой цене 2 цента за кВт/ч.



Еще 30% объемов генерирует ДТЭК Ахметова, которому принадлежит практически вся тепловая и солнечная генерация в стране. Для тепловой существует т.н. формула Роттердам+, обеспечивающая оптовую цену реализации 6 центов, для солнечной - т.н. зеленый тариф, обеспечивающий оптовую цену реализации 18 центов.



Остальные 15% производит Гидроэнерго и мелкие частные производители, которые своим маленьким масштабом не влияют на ценовой рынок.



Таким образом, с помощью коррупционных механизмов Роттердам+ и зеленый тариф Ахметов присваивает себе всю экономическую прибыль, генерируемую Энергоатомом, а последний - сидит на голодном пайке и не может инвестировать в развитие и модернизацию АЭС, которые уже не единожды проходили увеличение плановых сроков эксплуатации.



Что изменит внедрение энергорынка? Очевидно, Энергоатом захочет подтянуть свой тариф по крайней мере до уровня ТЭС - т.е. 6 центов, что с учетом его гигантской доли рынка увеличит средневзвешенную оптовую (а за ней и розничную) цену электроэнергии более, чем вдвое.



А что же Ахметов - очевидно, захочет переделить и дополнительную прибыль Энергоатома на повышенном тарифе в свою пользу, и еще больше для этого взвинтит тариф ТЭС. Пока будет сохраняться дельта, пока будет оставаться возможность пилить деньги и на перепродаже ДНР-овского угля по цене Роттердама, и на производстве сверхдешевой электроэнергии АЭС.



При текущих объемах и на текуших тарифах, соответственно, 2 и 6 центов, коррупционная прибыль ДТЭК составляет порядка 1-1,1 млрд долларов в год. Если же введение энергорынка подстегнет рост тарифов АЭС (что более, чем вероятно), то эта сумма возрастет как минимум вдвое.



А заплатим за сий банкет мы с вами!