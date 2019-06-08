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Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Через це вони зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.
Дивися повний текст Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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R2
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:21
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
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wotsergeyd
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:57
Двоякие ощущения после прочтения
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Rainbow
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:41
На выборах Зе говорил, что тарифы высокие, а теперь через "экспертов" объясняет, что цены вырастут, потому что так хочет Ахметов.
Вопрос: Если Ахметов может установить любые цены на электроэнергию, то нахера нам гос. чиновники и другие герусы, если мы все равно один на один с Ахметовым, который за эти деньги потом еще одну республику организует.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:46
wotsergeyd написав:
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
При чем. И Энергоатом, и Ахметов. Не при чем будем мы с вами... если, конечно, Вы - не они.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:48
Rainbow написав:
Двоякие ощущения после прочтения
У меня ощущения абсолютно определенные - нас снова нахлобучат. Скажу больше: это не ощущения, так и будет, к сожалению.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:21
wotsergeyd написав:
Выдержки из статьи:
1) Государство потеряет право регулировать производителей электричества.
2) Монополисты заработают сверхрынковую сеть.
3) Монополистами являются: государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова.
Кто-то пытается убедить что государственная “Энергоатом” не при чем? зачем?
Легализоваль собственника “Энергоатома” и обналичить его стоимость - где нибудь на Белизе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:23
nalim написав: Rainbow написав:
Двоякие ощущения после прочтения
У меня ощущения абсолютно определенные - нас снова нахлобучат. Скажу больше: это не ощущения, так и будет, к сожалению.
Когда криминал у Власти иного не может быть по определению.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:55
Поясню, как сегодня работает рынок электроэнергии в Украине:
55% общих объемов генерирует Энергатом, которому принадлежат все 15 блоков всех 4-х украинских АЭС. Государство обязует (на правах владельца) Энергоатом продавать весь объем электроэнергии по оптовой цене 2 цента за кВт/ч.
Еще 30% объемов генерирует ДТЭК Ахметова, которому принадлежит практически вся тепловая и солнечная генерация в стране. Для тепловой существует т.н. формула Роттердам+, обеспечивающая оптовую цену реализации 6 центов, для солнечной - т.н. зеленый тариф, обеспечивающий оптовую цену реализации 18 центов.
Остальные 15% производит Гидроэнерго и мелкие частные производители, которые своим маленьким масштабом не влияют на ценовой рынок.
Таким образом, с помощью коррупционных механизмов Роттердам+ и зеленый тариф Ахметов присваивает себе всю экономическую прибыль, генерируемую Энергоатомом, а последний - сидит на голодном пайке и не может инвестировать в развитие и модернизацию АЭС, которые уже не единожды проходили увеличение плановых сроков эксплуатации.
Что изменит внедрение энергорынка? Очевидно, Энергоатом захочет подтянуть свой тариф по крайней мере до уровня ТЭС - т.е. 6 центов, что с учетом его гигантской доли рынка увеличит средневзвешенную оптовую (а за ней и розничную) цену электроэнергии более, чем вдвое.
А что же Ахметов - очевидно, захочет переделить и дополнительную прибыль Энергоатома на повышенном тарифе в свою пользу, и еще больше для этого взвинтит тариф ТЭС. Пока будет сохраняться дельта, пока будет оставаться возможность пилить деньги и на перепродаже ДНР-овского угля по цене Роттердама, и на производстве сверхдешевой электроэнергии АЭС.
При текущих объемах и на текуших тарифах, соответственно, 2 и 6 центов, коррупционная прибыль ДТЭК составляет порядка 1-1,1 млрд долларов в год. Если же введение энергорынка подстегнет рост тарифов АЭС (что более, чем вероятно), то эта сумма возрастет как минимум вдвое.
А заплатим за сий банкет мы с вами!
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:28
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 12 чер, 2019 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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