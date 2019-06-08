Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

Самое главное - вам обьяснили.



Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали, а чтобы вам обьясняли, почему они высокие?



Так что все нормально.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.