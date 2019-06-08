Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Самое главное - вам обьяснили.
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали, а чтобы вам обьясняли, почему они высокие?
Так что все нормально.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31
Самое главное - вам обьяснили.
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали, а чтобы вам обьясняли, почему они высокие?
Так что все нормально.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:32
Re: Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенер
Налоги, если это не новые больницы и дороги, такая же преступная схема отъёма денег, вокруг которой куча пропаганды и мифов, нужных для того, чтобы люди об этом не особо задумывались. Ведь когда человеку очевидно, что у него регулярно крадут, он начинает защищаться.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:40
Re: Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенер
Проблема в том, что АЭС не вечны и к 2024 году блоки начнут выводить на "пенсию" даже с учетом того, что при Керманыче население страны сократилось почти на 10 миллионов а часть промышленности и территорий потеряна, все равно наступит недостача энергии.
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48
Re: Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенер
Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:49
А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:55
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
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