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Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:40
zРадио написав:
и на производстве сверхдешевой электроэнергии АЭС.
Проблема в том, что АЭС не вечны и к 2024 году блоки начнут выводить на "пенсию" даже с учетом того, что при Керманыче население страны сократилось почти на 10 миллионов а часть промышленности и территорий потеряна, все равно наступит недостача энергии.
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Джон
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48
Sommer написав:
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали
Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).
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Джон
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:49
Джон написав: Sommer написав:
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали
Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).
А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:55
ruvex написав: nalim написав:
На выборах Зе говорил, что тарифы высокие, а теперь через "экспертов" объясняет, что цены вырастут, потому что так хочет Ахметов.
Вопрос: Если Ахметов может установить любые цены на электроэнергию, то нахера нам гос. чиновники и другие герусы, если мы все равно один на один с Ахметовым, который за эти деньги потом еще одну республику организует.
Налоги, если это не новые больницы и дороги, такая же преступная схема отъёма денег, вокруг которой куча пропаганды и мифов, нужных для того, чтобы люди об этом не особо задумывались. Ведь когда человеку очевидно, что у него регулярно крадут, он начинает защищаться.
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
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nalim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:17
nalim написав:
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
В результате вместо страны имеем игру "монополия".
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:49
ruvex написав: nalim написав:
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
В результате вместо страны имеем игру "монополия".
Боюсь, даже хуже. В "Монополии" у всех игроков равные стартовые условия, и никому не позволено нарушать правила игры.
А в Украине в выигрыше тот, кто меньше всего законов выполнил и больше всего законов нарушил
PS: по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум. Или повторение Чернобыля.
Дефицита электроэнергии к 2040-му не будет разве что если население уменьшится до отметки 15 млн
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zРадио
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:29
zРадио написав:
PS: по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум. Или повторение Чернобыля.
Да, в вопросах ядерной энергетики ты тоже плаваешь.
Ты так явно не позорился бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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