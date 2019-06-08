Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48

Sommer написав: Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали

Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).