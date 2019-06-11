|
|
|
Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:40
zРадио написав:
и на производстве сверхдешевой электроэнергии АЭС.
Проблема в том, что АЭС не вечны и к 2024 году блоки начнут выводить на "пенсию" даже с учетом того, что при Керманыче население страны сократилось почти на 10 миллионов а часть промышленности и территорий потеряна, все равно наступит недостача энергии.
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48
Sommer написав:
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали
Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:49
Джон написав: Sommer написав:
Вы же его выбирали не для того, чтобы цены снижали
Сорри 4 года Керманыч и Ко гадили... за меньше чем за месяц не почистить... Ведь то что есть сейчас это командой Пети заложено... а мы не в стране-агрессоре живем, где сЦарь указом все порешать может.Как минимум про обещанное Петей 20% повешение на газ к осени пока отменили и то хорошо. Энергорынок тоже старая команда "прохфессионалов" разработала. И как видим вполне "прохфессионально". Если бы Керманыча не убрали то сейчас бы вопрос про монополию не стоял.. нам бы опять лапшу вешали на уши что вот МВФ требует, что цены Эвропейские.. и вообще заткнитесь а то путиннападет)).
А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4141
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:55
ruvex написав: nalim написав:
На выборах Зе говорил, что тарифы высокие, а теперь через "экспертов" объясняет, что цены вырастут, потому что так хочет Ахметов.
Вопрос: Если Ахметов может установить любые цены на электроэнергию, то нахера нам гос. чиновники и другие герусы, если мы все равно один на один с Ахметовым, который за эти деньги потом еще одну республику организует.
Налоги, если это не новые больницы и дороги, такая же преступная схема отъёма денег, вокруг которой куча пропаганды и мифов, нужных для того, чтобы люди об этом не особо задумывались. Ведь когда человеку очевидно, что у него регулярно крадут, он начинает защищаться.
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:17
nalim написав:
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
В результате вместо страны имеем игру "монополия".
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 1781 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:49
ruvex написав: nalim написав:
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
В результате вместо страны имеем игру "монополия".
Боюсь, даже хуже. В "Монополии" у всех игроков равные стартовые условия, и никому не позволено нарушать правила игры.
А в Украине в выигрыше тот, кто меньше всего законов выполнил и больше всего законов нарушил
PS: по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум. Или повторение Чернобыля.
Дефицита электроэнергии к 2040-му не будет разве что если население уменьшится до отметки 15 млн
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2437
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 1664 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:29
zРадио написав:
PS: по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум. Или повторение Чернобыля.
Да, в вопросах ядерной энергетики ты тоже плаваешь.
Ты так явно не позорился бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4141
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:39
Sommer написав:
А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"?
ничего не рассказывают... просто отменили планируемый Петиной командой рост цен...а все остальное фейки пропагандонов - работающих на бывшего Керманыча)). Говорить можно когда на местах своя команда с которой можно что то реализовать а не Авгиевы конюшни от "папередника" которые надо почистить сначала.
Sommer написав:
Да, в вопросах ядерной энергетики ты тоже плаваешь.
Ты так явно не позорился бы.
А он не позориться..это ты читал читал и не угадал не одной буквы)). Речь не идет про реактор АЭС построенный с нуля.. там от 50 лет и выше если с продлениями. Речь идет про блоки Украинских АЭС...те же ВВЭР 400 на Ровенской АЭС уже выходят свои сроки.. вернее выработали но их продлили. То же и пара блоков на Южно-Украинской АЭС.. То есть по факту они работают уже после гарантии и капремонта. Как то так...Энергоблок № 1 РАЭС остановят 2031 г и это решение МАГАТЭ.. просто он не получит дальнейшего разрешения на эксплуатацию.. ну и там по блоку в год - два.. Вот и выходит что человек написал правильно 10-15 лет осталось. Если понимать что в нормальной стране при ДОСТАТОЧНОМ финансировании блок АЭС строят около 5+ лет..то у нас это может и 10-15 лет затянуться...то строить надо уже и сейчас. Как минимум два блока на готовых площадках ХАЭС.. но этого нет...ваш Керманыч 4 года болтал языком ввел "Зеленый тариф" в угоду рыжему дружбану и все на этом..а нифига не сделал болтун..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:28
Джон написав:
Энергоблок № 1 РАЭС остановят 2031 г и это решение МАГАТЭ.. просто он не получит дальнейшего разрешения на эксплуатацию.. ну и там по блоку в год - два.. Вот и выходит что человек написал правильно 10-15 лет осталось
.
Он писал:
по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум
Если осталось 10-15 лет, это значит что все АЭС построили при Порошенко или Януковиче?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4141
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:39
ну вот и всё встало на свои места - Зеленуха уже решил вопрос с Ахметкой...
а как дышали... как дышали....
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|22
|
Сер 12 чер, 2019 21:22
R2
|
|1
|42
|
|
|1
|55
|
Вів 11 чер, 2019 09:47
yama
|