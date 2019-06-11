Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Додано: Сер 12 чер, 2019 20:39

Sommer написав: А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"? А сейчас что рассказывают? "заткнитесь, а то я вам ничего не обещал"?

Sommer написав: Да, в вопросах ядерной энергетики ты тоже плаваешь.



Ты так явно не позорился бы. Да, в вопросах ядерной энергетики ты тоже плаваешь.Ты так явно не позорился бы.

ничего не рассказывают... просто отменили планируемый Петиной командой рост цен...а все остальное фейки пропагандонов - работающих на бывшего Керманыча)). Говорить можно когда на местах своя команда с которой можно что то реализовать а не Авгиевы конюшни от "папередника" которые надо почистить сначала.А он не позориться..это ты читал читал и не угадал не одной буквы)). Речь не идет про реактор АЭС построенный с нуля.. там от 50 лет и выше если с продлениями. Речь идет про блоки Украинских АЭС...те же ВВЭР 400 на Ровенской АЭС уже выходят свои сроки.. вернее выработали но их продлили. То же и пара блоков на Южно-Украинской АЭС.. То есть по факту они работают уже после гарантии и капремонта. Как то так...Энергоблок № 1 РАЭС остановят 2031 г и это решение МАГАТЭ.. просто он не получит дальнейшего разрешения на эксплуатацию.. ну и там по блоку в год - два.. Вот и выходит что человек написал правильно 10-15 лет осталось. Если понимать что в нормальной стране при ДОСТАТОЧНОМ финансировании блок АЭС строят около 5+ лет..то у нас это может и 10-15 лет затянуться...то строить надо уже и сейчас. Как минимум два блока на готовых площадках ХАЭС.. но этого нет...ваш Керманыч 4 года болтал языком ввел "Зеленый тариф" в угоду рыжему дружбану и все на этом..а нифига не сделал болтун..