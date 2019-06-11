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Експерт Зеленського пояснив,
чому подорожчає електроенергія

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:56

  Sommer написав:
  Джон написав:Энергоблок № 1 РАЭС остановят 2031 г и это решение МАГАТЭ.. просто он не получит дальнейшего разрешения на эксплуатацию.. ну и там по блоку в год - два.. Вот и выходит что человек написал правильно 10-15 лет осталось.


Он писал:
по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум


Если осталось 10-15 лет, это значит что все АЭС построили при Порошенко или Януковиче?


15-20 лет ЕЩЕ. По некоторым блокам - и того меньше. Не строй из себя дурака. Уже просто неприлично читать становится!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 23:07

ДТЕК пора давно национализировать раздробить и распродать нашим простым людям и иностранцам.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 01:56

  zРадио написав:
15-20 лет ЕЩЕ. По некоторым блокам - и того меньше. Не строй из себя дурака. Уже просто неприлично читать становится!

Зачем ему что-то строить если это его естественное состояние
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:56

Re: Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенер

  shapo написав:если это его естественное состояние
скорее перманентное)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:12

у ахметова накопилась скидка которя уже в офисе 95 квартала вот и всё объяснеие
cia
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:26

  anton_gms написав:ДТЕК пора давно национализировать раздробить и распродать нашим простым людям и иностранцам.

Это иллюзия, у простых людей нет денег. Симитировать приватизацию можно, так было в 90-е с ваучерами, но в итоге все оказалось у того, у кого оно сейчас.
nalim
 
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