|
|
|
Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:56
Sommer написав: Джон написав:
Энергоблок № 1 РАЭС остановят 2031 г и это решение МАГАТЭ.. просто он не получит дальнейшего разрешения на эксплуатацию.. ну и там по блоку в год - два.. Вот и выходит что человек написал правильно 10-15 лет осталось
.
Он писал:
по срокам эксплуатации АЭС - 15-20 лет максимум. По части блоков - 5-10 лет максимум
Если осталось 10-15 лет, это значит что все АЭС построили при Порошенко или Януковиче?
15-20 лет ЕЩЕ. По некоторым блокам - и того меньше. Не строй из себя дурака. Уже просто неприлично читать становится!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 12 чер, 2019 23:07
ДТЕК пора давно национализировать раздробить и распродать нашим простым людям и иностранцам.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 01:56
zРадио написав:
15-20 лет ЕЩЕ. По некоторым блокам - и того меньше. Не строй из себя дурака. Уже просто неприлично читать становится!
Зачем ему что-то строить если это его естественное состояние
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1392
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 06:56
shapo написав:
если это его естественное состояние
скорее перманентное)).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:12
у ахметова накопилась скидка которя уже в офисе 95 квартала вот и всё объяснеие
-
cia
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:26
anton_gms написав:
ДТЕК пора давно национализировать раздробить и распродать нашим простым людям и иностранцам.
Это иллюзия, у простых людей нет денег. Симитировать приватизацию можно, так было в 90-е с ваучерами, но в итоге все оказалось у того, у кого оно сейчас.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6698
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45
zРадио написав: ruvex написав: nalim написав:
Ну да, из одного места всегда легче воровать. Да и налоги воспринимаются рядовыми барашками не как грабеж, а как то, без чего не может существовать государство. Им же невдомек, что государства на самом деле создаются для защиты интересов их создателей.
В результате вместо страны имеем игру "монополия".
Боюсь, даже хуже. В "Монополии" у всех игроков равные стартовые условия, и никому не позволено нарушать правила игры.
Монополия, украинский ребрендинг. Они играют, мы финансируем.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8246
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50
так измените закон, если вы такие классные. а то везде лепят свои 73% а тут обосрались, закон мол есть.
-
azon
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 06.09.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|34
|
Сер 12 чер, 2019 21:22
R2
|
|1
|51
|
|
|1
|59
|
Вів 11 чер, 2019 09:47
yama
|