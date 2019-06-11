Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія

Не рановато о результатах запели?
Новый президент пока не разогнал бездарный парламент, не назначил ни прокурора, ни премьера, а уже "все пропало".
Наберитесь терпенья,порохоботы,хоть на 3-4 месяца
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:57
Не рановато о результатах запели?
Новый президент пока не разогнал бездарный парламент, не назначил ни прокурора, ни премьера, а уже "все пропало".
Наберитесь терпенья,порохоботы,хоть на 3-4 месяца
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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