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Експерт Зеленського пояснив,
чому подорожчає електроенергія

Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:57

  elenasolohina11 написав:Вот и результат зелёной плесени! Цены растут, инвестиции падают, Украину уже назвали токсичной для инвестиций, каломойский выигрывает все суды, казна тает, олигархам полная свобода.


Не рановато о результатах запели?
Новый президент пока не разогнал бездарный парламент, не назначил ни прокурора, ни премьера, а уже "все пропало".
Наберитесь терпенья,порохоботы,хоть на 3-4 месяца
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:45

  shapo написав:
  elenasolohina11 написав:Вот и результат зелёной плесени! Цены растут, инвестиции падают, Украину уже назвали токсичной для инвестиций, каломойский выигрывает все суды, казна тает, олигархам полная свобода.


Не рановато о результатах запели?
Новый президент пока не разогнал бездарный парламент, не назначил ни прокурора, ни премьера, а уже "все пропало".
Наберитесь терпенья,порохоботы,хоть на 3-4 месяца

Так подвезли свеженьких, им план давать нужно. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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