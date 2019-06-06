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Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Поки немає ніякої ясності щодо деталей.
Дивися повний текст Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента і парламент у смартфоні
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52
Супер! Це ж і всі референдуми теж можна проводити в ел вигляді.
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