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Стало відомо, коли українці
зможуть вибирати президента...

Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52

Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...

Пропонуємо до обговорення:
Поки немає ніякої ясності щодо деталей.

Дивися повний текст Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента і парламент у смартфоні.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52

Супер! Це ж і всі референдуми теж можна проводити в ел вигляді.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:35

очередной распил бабла
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:54

tedswing45
распил бабла это миллиарды гривен выделяемые на каждое голосование
ровно как и замедление эффективности труда в связи с надобностью переложить тонны бумажек и нахождения в очередях всеми вовлеченными в голосование не по месту регистрации. Голосования в текущем исполнении это каменный век.
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:58

т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40

  ruslan42212 написав:т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу


Если нет смартфона - иди стой в очереди, вместе с теми, кто пенсию на почте получает, а зарплату в первый день с банкомата снимает.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:23

  alter написав:
  ruslan42212 написав:т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу


Если нет смартфона - иди стой в очереди, вместе с теми, кто пенсию на почте получает, а зарплату в первый день с банкомата снимает.

100%
bukerman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:41

Жаль, что пока не известно, когда начнутся реальные шаги в реальном секторе народного хозяйства и экономике, политике и т.д. .....
Искренне при чем жаль....
svetoch-10
 
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