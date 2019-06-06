Поки немає ніякої ясності щодо деталей.
Дивися повний текст Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента і парламент у смартфоні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52
Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента і парламент у смартфоні.
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:54
tedswing45
распил бабла это миллиарды гривен выделяемые на каждое голосование
ровно как и замедление эффективности труда в связи с надобностью переложить тонны бумажек и нахождения в очередях всеми вовлеченными в голосование не по месту регистрации. Голосования в текущем исполнении это каменный век.
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:58
т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:23
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:41
Жаль, что пока не известно, когда начнутся реальные шаги в реальном секторе народного хозяйства и экономике, политике и т.д. .....
Искренне при чем жаль....
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