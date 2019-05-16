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Стало відомо, коли українці
зможуть вибирати президента...

Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:27

Re: Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента.

vetka написав:
  alter написав:
  ruslan42212 написав:т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу


Если нет смартфона - иди стой в очереди, вместе с теми, кто пенсию на почте получает, а зарплату в первый день с банкомата снимает.

И к чему это вброс на вентилятор? Они, что не люди? Толерантней нужно быть к соотечественникам.


Это у вас вброс. Я что, сказал, что им надо запретить голосовать? Читайте внимательнее, и удача улыбнётся вам тоже.
alter
 
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