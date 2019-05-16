|
|
|
Стало відомо, коли українці зможуть вибирати президента...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:27
vetka написав: alter написав: ruslan42212 написав:
т.е. сразу отсекается куча народу без смартфона... про электронную подпись я вообще молчу
Если нет смартфона - иди стой в очереди, вместе с теми, кто пенсию на почте получает, а зарплату в первый день с банкомата снимает.
И к чему это вброс на вентилятор? Они, что не люди? Толерантней нужно быть к соотечественникам.
Это у вас вброс. Я что, сказал, что им надо запретить голосовать? Читайте внимательнее, и удача улыбнётся вам тоже.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 383
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|