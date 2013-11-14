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Земельні ділянки під Київом, як інвестиція
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:57
Багато розмов про купівлю квартир під оренду, чи депозити з ОВГЗ та валютой в матрасі. А як зараз з ринком землі з точки зору майбутнього вірогідного підвищення вартості? На відстані до 20 км від міста багато ділянок маломірних по 12-24 соток в майбутніх коопертивах. Зараз поки що поля, але якщо брати на перспективу, то чи є сенс брати? Бо з кожним роком на мапі з`являються нові ділянки в практично порожніх полях і лугах. Хтось це робить і наврядчи просто так без мети заробити в майбутньому. Зрозуміло, що тут багато залежить від місця....чи є дороги комунікації і. т.ін.
Наприклад, пропонують ділянки біля с. Зазим`я на березі Десни по 300$ за сотку. Є ділянки подалі вздовж обвідного каналу водосховища. Потихеньку забудовуються масиви біля х. Ровжі віще за течією. Рік два три скоріше ніякого будівельного буму не буде, але через 5 років. Може і стрельнути. ...А може і взагалі що завгодно бути, розуміємо, що стабільність зараз нам тільки у снах приходить.
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Aster
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Додано: Вів 05 лис, 2019 08:07
Варшавський напрямок.
Купили в 16 році 10 соток за $100к, за два роки збудували будинок під 300 м2, продають за $400k+.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:51
tobias написав:
Варшавський напрямок.
Купили в 16 році 10 соток за $100к, за два роки збудували будинок під 300 м2, продають за $400k+.
Продавати можна до другого пришестя Іісуса.
А за скільки продали ? Ще те питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:52
Aster написав:
На відстані до 20 км від міста багато ділянок маломірних по 12-24 соток в майбутніх коопертивах. Зараз поки що поля, але якщо брати на перспективу, то чи є сенс брати?
потім морока й затрати на підключення до е/е,газу,таж дорога в полі.Навіщо таке щастя,коли повно дач продається в діючих кооперативах,де вже підключено е/е,є дорога й поряд газ.Пощастить ще й з погребом або голубником.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:38
Мизантрóп написав: Aster написав:
На відстані до 20 км від міста багато ділянок маломірних по 12-24 соток в майбутніх коопертивах. Зараз поки що поля, але якщо брати на перспективу, то чи є сенс брати?
потім морока й затрати на підключення до е/е,газу,таж дорога в полі.Навіщо таке щастя,коли повно дач продається в діючих кооперативах,де вже підключено е/е,є дорога й поряд газ.Пощастить ще й з погребом або голубником.
Той фрукт не шукає легких шляхів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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