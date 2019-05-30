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"Київcтар" включив
4G-зв'язок у харківському метро

"Київcтар" включив 4G-зв'язок у харківському метро
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:42

"Київcтар" включив 4G-зв'язок у харківському метро

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" почав надавати послуги 4G-зв'язку в метрополітені Харкова, повідомив оператор.

Дивися повний текст \"Київcтар\" включив 4G-зв'язок у харківському метро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:43

Отлично, следующая на очереди Жмеринка. И в Львовском морском порту не забудьте включить.
alter
 
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