Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" почав надавати послуги 4G-зв'язку в метрополітені Харкова, повідомив оператор.
Дивися повний текст \"Київcтар\" включив 4G-зв'язок у харківському метро.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:42
"Київcтар" включив 4G-зв'язок у харківському метро
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Дивися повний текст \"Київcтар\" включив 4G-зв'язок у харківському метро.
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:43
Отлично, следующая на очереди Жмеринка. И в Львовском морском порту не забудьте включить.
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