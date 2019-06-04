Про це заявила заступник глави правління ПриватБанку Анна Самаріна.
Дивися повний текст Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку вийшло 303 млн доларів.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:08
Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку вийшло 303 млн доларів.
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