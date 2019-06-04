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Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник глави правління ПриватБанку Анна Самаріна.
Дивися повний текст Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку вийшло 303 млн доларів
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:08
Счастливые вкдчики им удалось вернуть свои средства.
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