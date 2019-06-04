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Після рішення суду щодо
націоналізації з ПриватБанку...

Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:08

Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник глави правління ПриватБанку Анна Самаріна.

Дивися повний текст Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку вийшло 303 млн доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:08

Счастливые вкдчики им удалось вернуть свои средства.
Kudrjavuy
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