Данні Світового банку свідчать, що 37% українців знаходяться поза межами фінансової системи, тобто не мають жодного банківського рахунку.
Дивися повний текст 37% українців перебувають поза межами фінансової системи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09
37% українців перебувають поза межами фінансової системи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 37% українців перебувають поза межами фінансової системи.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|