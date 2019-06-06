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37% українців перебувають
поза межами фінансової системи

37% українців перебувають поза межами фінансової системи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09

37% українців перебувають поза межами фінансової системи

Пропонуємо до обговорення:
Данні Світового банку свідчать, що 37% українців знаходяться поза межами фінансової системи, тобто не мають жодного банківського рахунку.

Дивися повний текст 37% українців перебувають поза межами фінансової системи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09

Значит их сложнее кинуть на бабки.
- Проблема?
- Для кого?
Kudrjavuy
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