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37% українців перебувають поза межами фінансової системи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Данні Світового банку свідчать, що 37% українців знаходяться поза межами фінансової системи, тобто не мають жодного банківського рахунку.
Дивися повний текст 37% українців перебувають поза межами фінансової системи
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09
Значит их сложнее кинуть на бабки.
- Проблема?
- Для кого?
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Kudrjavuy
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