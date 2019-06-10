Глава держави наголосив, що Україна налаштована на посилення співпраці з ЄБРР, повідомляє у середу прес-служба Президента.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23
Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський
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Дивися повний текст Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський.
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23
А як же теза, що "нам кредити їхні не потрібні" та "дефолт - це дуже добре".
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