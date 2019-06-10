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Україна хоче посилити
співпрацю з ЄБРР - Зеленський

Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23

Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Глава держави наголосив, що Україна налаштована на посилення співпраці з ЄБРР, повідомляє у середу прес-служба Президента.

Дивися повний текст Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23

А як же теза, що "нам кредити їхні не потрібні" та "дефолт - це дуже добре".
vajnagi
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