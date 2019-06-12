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Фінансова інклюзія для всіх: чому українцям пора...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення рівня фінансової інклюзії стимулює зростання ВВП і приплив іноземних інвестицій
Дивися повний текст Фінансова інклюзія для всіх: чому українцям пора «включатися»
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