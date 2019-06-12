|
|
Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк презентував бачення стратегії фінансової грамотності.
Дивися повний текст Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків від НБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89284
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:27
Может в США что то подобное организовывали? Очередной распил.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор