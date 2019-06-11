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Фінансова грамотність для
українців: 5 ключових кроків...

Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:27

Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк презентував бачення стратегії фінансової грамотності.

Дивися повний текст Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків від НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:27

Может в США что то подобное организовывали? Очередной распил.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57

повышения финансовой инклюзии украинцев.
Вот цель этих мероприятий. Финансисты мало бабла имеют с украинцев.
С другой стороны если автоматизировать банки (моно, приват), и научить пенсионеров не стоять в очереди, а сидеть в инете, то сколько человеко часов освободится. В общем хорошего больше.

P.S. Слово "инклюзии" могли бы и на русское заменить, но это такое.
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