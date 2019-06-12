RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінансова грамотність для
українців: 5 ключових кроків...

Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:20

Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк презентував бачення стратегії фінансової грамотності.

Дивися повний текст Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків від НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89284
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, Sommer і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансова грамотність для українців: 5 ключових кроків...
R2 » Сер 12 чер, 2019 21:27
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 21:27
otg
Фінансова інклюзія для всіх: чому українцям пора...
R2 » Сер 12 чер, 2019 21:22
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 21:22
R2
37% українців перебувають поза межами фінансової системи
R2 » Сер 12 чер, 2019 18:09
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 18:09
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22629)
12.06.2019 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.