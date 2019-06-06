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Уряд зобов'язав "Енергоатом"
продавати електроенергію за...

Уряд зобов'язав "Енергоатом" продавати електроенергію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:52

Уряд зобов'язав "Енергоатом" продавати електроенергію за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.

Дивися повний текст Уряд зобов'язав \"Енергоатом\" продавати електроенергію за фіксованою ціною.
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Где же обещанная эпоха честности?
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Эпоха честности не имеет ничего общего с возможностью заработать на "рынке". Только деньги и ничего личного.
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Правительству Гройсмана Привет и Пете привет.
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