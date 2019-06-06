Про це повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.
Дивися повний текст Уряд зобов'язав \"Енергоатом\" продавати електроенергію за фіксованою ціною.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:52
Уряд зобов'язав "Енергоатом" продавати електроенергію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд зобов'язав \"Енергоатом\" продавати електроенергію за фіксованою ціною.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:58
Эпоха честности не имеет ничего общего с возможностью заработать на "рынке". Только деньги и ничего личного.
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