США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13

Это какой-то анекдот!



Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.



Лишь невнятный популизм о "рыночных тарифах".



“Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, “Нафтогаз” сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе”, – отметил Шютте.



Я правильно понимаю, что это значит ровно следующее - дефицит газа после перекрытия российской трубы, будет компенсирован увеличением тарифов до того уровня, чтобы спрос сбалансировался с предложением???



На практике это будет значить закрытие школ, университетов и социальных служб, а также радикальное снижение температуры в квартирах на весь отопительный период! Акция "Прикрути" национального масштаба и длительностью 5 месяцев в год...



Плюс очередной виток инфляции на все, что производится с использованием газа!



Напомню, что минимальная потребность в импортном газе составляет 10 млрд кубов в год, что составляет треть от общего потребления в 30 млрд кубов