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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:48

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13

Это какой-то анекдот!

Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.

Лишь невнятный популизм о "рыночных тарифах".

“Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, “Нафтогаз” сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе”, – отметил Шютте.

Я правильно понимаю, что это значит ровно следующее - дефицит газа после перекрытия российской трубы, будет компенсирован увеличением тарифов до того уровня, чтобы спрос сбалансировался с предложением???

На практике это будет значить закрытие школ, университетов и социальных служб, а также радикальное снижение температуры в квартирах на весь отопительный период! Акция "Прикрути" национального масштаба и длительностью 5 месяцев в год...

Плюс очередной виток инфляции на все, что производится с использованием газа!

Напомню, что минимальная потребность в импортном газе составляет 10 млрд кубов в год, что составляет треть от общего потребления в 30 млрд кубов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Украина стала отличной площадкой в мире для отмывания.
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ruvex
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  #<12
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