|
|
США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:46
Что-то помощь эта постоянно вылазит боком гражданам украины.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему