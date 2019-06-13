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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 06:58

  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.
Есть статьи викиликс, про программу образования в Африке от США, вкратце -- не допустить поднятие уровня образования выше рекомендованного.

Соммер -- смотри на мир ширее :D
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:05

  27661 написав:
  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.


Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное. :mrgreen:

Пиши еще!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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