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США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 06:58
Sommer написав: PasserBy написав:
По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?
А на самом деле помогают из... каких соображений?
Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.
Есть статьи викиликс, про программу образования в Африке от США, вкратце -- не допустить поднятие уровня образования выше рекомендованного.
Соммер -- смотри на мир ширее
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Додано: Пон 17 чер, 2019 20:05
27661 написав: Sommer написав: PasserBy написав:
По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?
А на самом деле помогают из... каких соображений?
Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.
Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное.
Пиши еще!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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