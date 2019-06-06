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Омелян анонсував виробництво
електровозів іноземної...

Омелян анонсував виробництво електровозів іноземної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:00

Омелян анонсував виробництво електровозів іноземної...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував прихід в Україну міжнародної компанії, що спеціалізується на виробництві електровозів та відкриття таких виробничих потужностей в Україні.

Дивися повний текст Омелян анонсував виробництво електровозів іноземної компанії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:00

Кто нибудь может вспомнить что нибудь реализованное из анонсированного этим лунатиком
vor12
 
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