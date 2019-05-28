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Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:21
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
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crazystrawberry17
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31
makishin60 написав:
Хвора людина, единствинное что умеет делать эта кульгавая власть это только различные переименования вот и все
Не только! Вы забыли про повышение тарифов/цен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:35
В принципе ничего криминального не вижу, названия действительно как бы не к селу не к городу. Сам когда говорят Южная ЖД почему то всегда про Одессу думал, а оказалось Харьков
Другой вопрос на кой сюда тянуть российскую оккупацию, ее обычно тянут когда внятно не могут что то пояснить, но очень хочется
Понимаю раздражение многих граждан, Омелян своими фантастическими идеями и телодвижениями на фоне не решенных реальных проблем, воспринимается далеко неоднозначно, вернее сказать как трепло
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Igorten
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56
Когда коту делать нечего он .......
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37
vor12 написав:
Может с новыми названиями быстрее поедем
Ага, на Гиперлупе.
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nalim
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
crazystrawberry17 написав:
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
Нет, фигня нужная и определенным людям приносит вполне конкретные дивиденды.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:51
О, Гиперлупченко решил перед остаточной миграцией к семье в США ещё немножко хайпануть на безсмысленной теме
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48
Пусть будет "Ukrainische Bahn"
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:04
переименования - это потолок нынешнего правительства...
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Тракторист
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