Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

Додано: Чет 13 чер, 2019 14:48

Любую новость в заголовке которой есть Фамилия Омелян - можно не читать так как очередной бред

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html