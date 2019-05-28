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Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 01:48
sequence написав: sergnemo68 написав:
О! Завизжали! По вашему нормально, что Южная дорога находится на севере? І які там "паперові оголошення" треба міняти?
ящитаю, что имя Омеляна нужно увековечить
в веках хоть где-то, хоть как-то. Например, ввести какой-то орден Гиперлупа
1й, 2й, и третьей степени.
Вручается сказочникам и фантастам уровня статусного госчиновника.
Номинантов море - начиная от Дякулы, заканчивая всякими Бутусовыми сотоварищи
А так как этот орден будет учрежден при президенте ЗЕ
, то и называться он должен: "орден ГиперЗЕ
лупа такой-то степени". И, тут емеля - номинант №1, это даже и не обсуждается
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