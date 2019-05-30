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Зеленському пропонують
побудувати «Київ Сіті» в промзоні

Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:55

Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні

Пропонуємо до обговорення:
Чиновник пропонує перенести туди як адміністрацію президента, так і інші адмінбудівлі з центру столиці.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56

В переводе на нормальный язык новость звучит так: Лев Парцхаладзе предложил президенту Зеленского х миллионов баксов за крышу строительства Киёв Сити.
nalim
 
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