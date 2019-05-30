Чиновник пропонує перенести туди як адміністрацію президента, так і інші адмінбудівлі з центру столиці.
Дивися повний текст Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 08:55
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56
В переводе на нормальный язык новость звучит так: Лев Парцхаладзе предложил президенту Зеленского х миллионов баксов за крышу строительства Киёв Сити.
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