Чиновник пропонує перенести туди як адміністрацію президента, так і інші адмінбудівлі з центру столиці.
Дивися повний текст Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 08:55
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56
В переводе на нормальный язык новость звучит так: Лев Парцхаладзе предложил президенту Зеленского х миллионов баксов за крышу строительства Киёв Сити.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:08
там в доле будут все - велосипедистобоксер тоже обидится, если не без него попилят. Вообще интересно - там же даже недостроенная станция метро есть. Другое дело, что ветка и так перегружена в часы пик, но то такэ.
я бы там купил хатку - район неплохой, если в стороне от столички и моста. Где то в тех краях есть озеро с платной рыбалкой
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:01
Я как житель столици давно жду Киев-Сити, была надежда что данный проэкт реализуют на славутиче, но ЖК "Славутич" и бабки победили здравый смысл, теперь там убожество жилой архитектуры.
Если реализуют на Телычке - замечательно.
Еще бы нормы строительные для Киева ужесточить, 1 квартира - 1 паркоместо.
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:35
Не только про паркоместа нужно думать, а и про инфраструктуру в целом. За последние 2 года пробки увеличились катастроофически, потому что дома строят, а дороги нет. На канализацию и другие коммуникации нагрузка все время увеличивается, а их пропускная способность остается той же, а возраст все время увеличивается.
Если не возьмемся за голову, то будет Армагеддон.
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