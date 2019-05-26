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Fujifilm повертається на
ринок чорно-білої фотоплівки

Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:44

Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Fujifilm оголосила, що вона знову виходить на ринок чорно-білої фотоплівки після припинення виробництва понад рік тому.

Дивися повний текст Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:44

вот что значит, когда нет в доме телевизора и интернета. Люди до сих пор пользуются плёнкой...
jr_diava88
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