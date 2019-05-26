Компанія Fujifilm оголосила, що вона знову виходить на ринок чорно-білої фотоплівки після припинення виробництва понад рік тому.
Дивися повний текст Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:44
Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки
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Дивися повний текст Fujifilm повертається на ринок чорно-білої фотоплівки.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:44
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