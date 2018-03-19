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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:24

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонплату.

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:24

А зп авансом/абонплатой не хотят выдавать?)))
kuchneo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:26

а если жилец один... а рядом в квартире - табор, а прописан один??? это не абонплата, а налог!!!
stasenko2008
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:13

Какая нах. абонплата, есть счетчики по которым произошло потребление, заплатил. А то им еще понравиться на просрочку абонплаты пеню начислять.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:19

Не поняла пункт об обслуживании счетчиков. Мы же сами платим за поверки за внутриквартирные. А общедомовые входят в квартплату...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:20

И почему считают абонплату от минимальной зарплаты - если люди в квартире получают пенсии, а они явно ниже зарплаты?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:30

  Hella написав:Не поняла пункт об обслуживании счетчиков. Мы же сами платим за поверки за внутриквартирные. А общедомовые входят в квартплату...


Правильно. Вон пенсам знакомым поставили счетчик на газ, и получилось, что потребляют они меньше, чем им насчитывали. Пусть теперь хоть абонплатой скомпенсируют недостачу :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32

  Hella написав:Не поняла пункт об обслуживании счетчиков. Мы же сами платим за поверки за внутриквартирные. А общедомовые входят в квартплату...

Так и стоимость домовых счетчиков газа заложена в тарифы и индивидуальных и коэффициент приведения к норме по газу, а также поверка счетчиков воды, но все это снова считают отдельно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:03

очередной маразм...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

это формула без переменных ? то есть если они не считают они усреднили ?
yama
 
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