Щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонплату.
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:24
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:26
а если жилец один... а рядом в квартире - табор, а прописан один??? это не абонплата, а налог!!!
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:13
Какая нах. абонплата, есть счетчики по которым произошло потребление, заплатил. А то им еще понравиться на просрочку абонплаты пеню начислять.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:19
Не поняла пункт об обслуживании счетчиков. Мы же сами платим за поверки за внутриквартирные. А общедомовые входят в квартплату...
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:20
И почему считают абонплату от минимальной зарплаты - если люди в квартире получают пенсии, а они явно ниже зарплаты?
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:30
Правильно. Вон пенсам знакомым поставили счетчик на газ, и получилось, что потребляют они меньше, чем им насчитывали. Пусть теперь хоть абонплатой скомпенсируют недостачу
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
Так и стоимость домовых счетчиков газа заложена в тарифы и индивидуальных и коэффициент приведения к норме по газу, а также поверка счетчиков воды, но все это снова считают отдельно.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
это формула без переменных ? то есть если они не считают они усреднили ?
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