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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46

  blueiceua написав:а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.

Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04

  hxbbgaf написав:
  blueiceua написав:а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.

Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?

И кто-то еще пытается сравнивать подобное узаконенное мошенничество с совком.
Пенс
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