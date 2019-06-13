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В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
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blueiceua
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46
blueiceua написав:
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04
hxbbgaf написав: blueiceua написав:
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
И кто-то еще пытается сравнивать подобное узаконенное мошенничество с совком.
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Пенс
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