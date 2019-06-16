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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46

  blueiceua написав:а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.

Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27

При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
l_klymenko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50

  MByte написав:создавайте осбб и платите по факту потребленных услуг :) но нет...хотим чтобы кто-то обслуживал и желательно нашару :) еще главное громче кричать, что власть обворовала :) совки

а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...

пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13

Очередной грабеж!!!!
chudru
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:46

Нужно четко понимать,что так называемые реформы в Украине-это воровской процесс...Иначе и не может быть при феодализме,при котором мы живём... :twisted:
Scotch
 
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