В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27
При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50
а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...
пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:46
Нужно четко понимать,что так называемые реформы в Украине-это воровской процесс...Иначе и не может быть при феодализме,при котором мы живём...
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