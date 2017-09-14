В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

ruvex написав:

zloy_ukr написав: Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.

Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку. Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аПолучается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.

Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.