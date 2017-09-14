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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46

  blueiceua написав:а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.

Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27

При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
l_klymenko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50

  MByte написав:создавайте осбб и платите по факту потребленных услуг :) но нет...хотим чтобы кто-то обслуживал и желательно нашару :) еще главное громче кричать, что власть обворовала :) совки

а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...

пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13

Очередной грабеж!!!!
chudru
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:17

  ruvex написав:
  zloy_ukr написав:Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.

Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.

как же эти эксперды иногда кумарят.
вместо того что бы добиваться вменяемых расчетов стоимости услуги они вещают свое фэ.
по вашему когда нафтогаз берет плату за транзит газа по нашей трубе это тоже по вашему налог на воздух? и у бедных кацапов наш злой нафтогаз беспочвенно отбирает деньги?
от кацапы обрадуются. вас батенька нада в президиум. контракт будет еще похлеще юлькиного.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:26

mephala, меня (да судя по коментам - и других людей тоже) больше волнуют необоснованные и незаконные "хотелки" поставщиков срубить побольше бабла. Сюда относится и абонплата (хотя в тарифе на все услуги уже есть определенный процент на эту статью расходов) и приведение газа к нормальным условиям и военный сбор и много чего еще. А если вам доставляет удовольствие платить за одно и тоже два раза, то это особенности вашего характера и психики.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:58

RomanTik
если вы такой беспокойственный раскажите кому же принадлежат ГРС и кому и сколько платится за их обслуживание. ну этот первый раз который вы считаете оплачиваете.
только не общими фразами а согласно каких законов/постановлений и сумма какая выходит которую вы платите.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:49

Re: В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Европейские ценности, такие европейские
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:11

Смотрите на факты беспристрастно!

Зачем же ВЫ так грубо!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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